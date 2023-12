Niels Vandeputte, troisième: "Beaucoup seront jaloux de la photo de ce podium"

"Je pense que beaucoup seront jaloux de la photo de ce podium où je suis à côté de Mathieu van der Poel et de Wout van Aert. Cette photo, je vais la chérir. Normalement, j'aime beaucoup rouler dans le sable, mais cette fois, j'y allais par à-coups. D'une manière ou d'une autre, je n'ai pas vraiment trouvé mon rythme. J'ai également commis beaucoup d'erreurs. J'ai été sous pression pendant toute la course. Heureusement, j'ai réussi à me frayer un chemin dans le sable et j'ai tout de suite pris de l'avance sur les autres. À cause d'un saut de chaîne, je me suis retrouvé coincé un peu plus loin. J'ai vu Quinten Hermans s'approcher, mais je voulais garder cette troisième place."

"Je n'ai pas vu grand-chose de la démonstration de Mathieu. J'ai entendu les temps au tour. Il a signé des chronos de 5:45 par tour. C'est incroyable. Il roulait dans une plaine de jeu. J'étais le meilleur du reste des concurrents", s'est réjoui Vandeputte .