Niewiadoma remporte le Tour mais a douté de ses capacités dans la dernière étape

La troisième édition du Tour de France Femmes s'est conclue dimanche au sommet de l'Alpe d'Huez, au bout du suspense, où Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) a décroché la victoire finale avec seulement quatre secondes d'avance sur la Néerlandaise Demi Vollering, qui a remporté la dernière étape. La Polonaise a reconnu après la course qu'elle avait perdu confiance en elle à un moment.

"Cette étape a été une véritable montagne russe", a confié Niewiadoma, émue. "Sur le Glandon, quand Demi Vollering a attaqué, j'ai vraiment eu un passage difficile. J'ai perdu confiance, je me sentais mal, aussi bien mentalement que physiquement. Mais dans la descente, j'ai réussi à me ressaisir, et soudain, mes forces sont revenues."

La montée finale de l'Alpe d'Huez s'est transformée en un duel haletant entre Niewiadoma, Vollering et Pauliena Rooijakkers, les deux Néerlandaises ayant pris les devants. "Je savais que je devais gérer mon effort, en donnant tout dans les cinq derniers kilomètres pour limiter l'écart au maximum. Franchement, il y a eu un moment où j'ai douté de ma capacité à tenir jusqu'à la fin. J'ai traversé des moments très difficiles, j'ai vraiment détesté cette ascension."