"Nous avons essayé d'être relax", confie Pogacar après son cinquième succès

La 16e étape a été considérablement raccourcie, de 206 à 118 km, en raison des conditions météorologiques et n'a commencé qu'14h30 après un long bras de fer entre les organisateurs et les coureurs. "La journée a commencé de façon très 'on et off'", a expliqué Pogacar. "Nous ne savions pas ce que nous devions faire. Mais quand la course a commencé, nous savions quoi faire."

Une échappée de quatre coureurs est partie en début d'étape. "C'était une échappée parfaite pour nous", a indiqué le coureur d'UAE Team Emirates. "Nous nous sommes mis derrière, nous avons essayé d'être plus relax. Puis Movistar a accéléré pour rester proche de l'échappée. Ils allaient vraiment très vite sur l'avant-dernière ascension. Dans les deux derniers kilomètres, nous avons essayé de contrôler puis Rafal Majka en a eu marre et a accéléré pour faire des écarts."