Nouveau succès pour Olav Kooij en Pologne: "De bons souvenirs ici"

Pour la troisième année consécutive, le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) a remporté une étape sur le Tour de Pologne. Kooij était le plus rapide sur la quatrième étape jeudi, et se réjouissait déjà de l'étape vendredi.

Pour Kooij, 22 ans, il s'agit de sa troisième victoire d'étape dans le Tour de Pologne. "J'avais déjà de bons souvenirs de mes précédentes participations ici, je suis donc très heureux d'ajouter une nouvelle victoire", a-t-il commenté après coup. "Après plusieurs étapes compliquées, nous savions qu'il y avait une chance pour moi aujourd'hui. C'était un final nerveux, mais j'étais parfaitement placé à l'approche du dernier kilomètre. Je suis heureux d'avoir pu finir pour l'équipe aujourd'hui."

"Les étapes précédentes se sont déjà parfaitement déroulées pour nous. Avec Jonas Vingegaard et Wilco Kelderman, nous sommes très bien placés au classement général (premier et troisième, ndlr). Aujourd'hui nous avons roulé à fond pour la victoire d'étape et nous avons réussi. Demain, il pourrait y avoir à nouveau un sprint. J'attends cela avec impatience."