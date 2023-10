À nouveau vainqueur, Arnaud de Lie veut poursuivre sur sa dynamique à Binche-Chimay-Binche

Arnaud De Lie a signé dimanche, à l'occasion de la Famenne-Ardenne Classic, la victoire la plus rocambolesque de sa carrière. Lancé à pleine puissance dans la dernière ligne droite, il avait distancé ses concurrents avant de déchausser de la pédale droite et de dérailler. Le sprinteur de l'équipe Lotto Dstny est parvenu à lancer son vélo, sur une jambe, pour s'imposer sur la ligne dans la semi-classique wallonne.

"Il fallait savoir que l'arrivée était avec le vent de face et, sans équipier pour le sprint, mon but était de revenir de l'arrière", a expliqué le vainqueur du jour. "Mes équipiers ont tout donné pour m'amener là où fallait. J'ai ensuite eu la chance que l'équipe Israel-Premier Tech m'ait remonté parfaitement, avec de la vitesse, j'ai pu lancer en pleine puissance et prendre un bel avantage. Sans ça, je n'aurais pas abouti, car ma chaussure droite s'est déclipsée en plein sprint. Ensuite, ma chaîne a déraillé. Pas de chance, donc, mais j'ai quand même réussi à jeter mon vélo sur la ligne pour gagner. J'avoue que cela m'a fait une belle frayeur. J'aurais préféré ne pas produire ce genre de 'show'. Je suis très content, évidemment, surtout d'avoir devancé Kaden Groves, auteur de trois victoires à La Vuelta."

Arnaud De Lie sera au départ de Binche-Chimay-Binche mardi avec la même intention de gonfler son palmarès. "C'est une course dure où le positionnement est essentiel au pied de la bosse finale en pavés. Je me souviens que j'avais déraillé dans ces pavés en 2022, après avoir lancé ma manœuvre à 50 kilomètres de l'arrivée. Cette année, il faudra juste attendre le dernier tour pour bouger. L'équipe est très motivée et nous sommes toujours prêts à prendre nos responsabilités. Il est vrai que le triplé wallon Circuit Franco-Belge/Famenne-Ardenne Classic/Binche-Chimay-Binche serait unique pour moi."