Nouvelle place d'honneur pour Arnaud De Lie, 4e de la 5e étape: "C'est mieux qu'espéré"

De Lie a échoué derrière le Britannique Mark Cavendish, qui s'offre le record de victoires sur le Tour, Jasper Philipsen et le Norvégien Alexander Kristoff. "Le sprint était encore plus dangereux avec le vent de face. De mon côté, j'étais un peu loin. J'ai attendu car je savais que ça allait revenir derrière. Je suis déçu car j'en avais encore sous la pédale mais félicitations à Mark qui rentre encore un peu plus dans la légende."

Pour son premier Tour de France, 'Le Taureau de Lescheret' montre qu'il peut lutter avec les meilleurs sprinteurs de la planète. "C'est du très haut niveau sur le Tour de France et c'est chouette de pouvoir sprinter sur des arrivées comme ça. On prend des risques mais le peloton est très respectueux. C'est dommage que je n'ai pas su bien sprinter mais une 3e et une 4e place, c'est mieux qu'espéré. Je remercie encore mes équipiers qui ont fait un très bon boulot."