Nouvelle victoire de Soudal-Quick Step à l'arrivée de la première étape avec Ethan Vernon

Le Britannique Ethan Vernon (Soudal-Quick Step) a privé les Belges de victoires et a remporté au sprint la première étape du Tour de Romandie cycliste (WorldTour) disputée sur 170,9 km entre Crissier et Vallée de Joux mercredi en Suisse.

"Revenir en forme est super", s'est réjoui le jeune Britannique, également pistard, qui avait remporté deux étapes l'an dernier sur les Tours de Catalogne et de Slovénie puis avait connu des ennuis de santé.

Ethan Vernon, 22 ans, décroche la 7e victoire professionnelle de sa jeune carrière et la 4e déjà cette saison.

La journée a vu les abandons des Britanniques Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) et Simon Yates (Jayco-AlUla), tous les deux malades. Le Portugais Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), qui a souffert du genou la veille durant le prologue, a également quitté la course mercredi alors que le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), touché par le coronavirus, n'avait pas pris le départ.

Jeudi, la bataille pour le général devrait s'engager dans les 162,7 km très vallonnés entre Morteau et La Chaux-de-Fonds, avant le contre-la-montre de vendredi et l'étape reine en montagne samedi entre Sion et Thyon 2000. Cette 76e édition s'achèvera dimanche Genève.