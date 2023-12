Novak Djokovic et Simone Biles champions des champions pour l'Equipe, Lotte Kopecky 10e

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic et la gymnaste américaine Simone Biles ont été désignés champions des champions du monde 2023 par les rédactions du groupe français L'Equipe.

Une Belge figure dans le top 10 côté féminin, avec Lotte Kopecky, championne du monde de cyclisme sur route, à l'issue de ce traditionnel referendum organisé par le quotidien sportif français.

Vainqueur de trois tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros et US Open et finaliste à Wimbledon) cette année, portant son total à 24, Novak Djokovic, 36 ans, a terminé l'année en numéro 1 mondial après sa victoire au Masters où il détient aussi un record de victoires (7).