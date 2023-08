Olav Kooij gagne au sprint la 4e étape, Matej Mohoric reste leader

Olav Kooij a remporté à Opole la 4e étape du Tour de Pologne (WorldTour), qui s'était élancée de Strzelin sur 199,1 kilomètres mardi. Le Néerlandais de Jumbo-Visma a devancé dans un sprint massif son compatriote Marijn van den Berg et l'Italien Matteo Moschetti (Q36.5). Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious) reste en tête du classement général.

Quatre hommes, partis en début de course, ont animé l'étape: les Polonais Patryk Stosz (Voster ATS) et Norbert Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), l'Autrichien Sebastian Schönberger (Human Powered Health) et le Kazakh Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan). L'échappée prenait fin à 25 km de la ligne.

Au sprint, Kooij sortait parfaitement du dernier virage et s'imposait devant Van den Berg et Moschetti. Le Néerlandais, 21 ans, enlève le 22e succès de sa carrière, le septième de la saison.