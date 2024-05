Olav Kooij heureux de sa première victoire sur un grand Tour : "J'en rêvais vraiment"

"Cela fait plaisir, la victoire d'étape était un de nos objectifs sur ce grand Tour. Aujourd'hui, on a vraiment dû se battre pour l'obtenir parce que c'était une vraie bataille à l'arrivée. Tout le monde s'est donné même si on n'était pas sûr à 100% d'avoir les autres en bonne position", a confié le vainqueur du jour au micro de l'organisation.

"Nous savions que nous devions improviser un petit peu surtout sur la fin. Normalement avec Christophe (Laporte), on a la certitude de pouvoir mettre en bonne position mais aujourd'hui, on ne devait pas s'en tenir à un seul plan. Il fallait suivre le déroulement de la course et s'adapter."

S'il a signé la 33e victoire de sa carrière et la cinquième de sa saison, il s'agit surtout de son premier succès sur un grand Tour pour sa première participation : "C'est l'étape que j'attendais. Cette victoire dans un grand Tour, j'en rêvais vraiment".