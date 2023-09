Olav Kooij maintient sa suprématie avec une quatrième victoire en autant d'étapes

Le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) a poursuivi sa domination sur le Tour de Grande-Bretagne (2.Pro) à l'occasion de la 4e étape, courue mercredi sur 166,6 kilomètres depuis la forêt de Sherwood vers Newark-on-Trent. Il a devancé son compatriote Casper Van Uden (dsm-firmenich) et le Britannique Ethan Vernon au sprint. Milan Fretin (Flanders-Baloise) a fini 4e et Davide Bomboi (TDT-Unibet) 10e.

Abram Stockman (TDT-Unibet) faisait partie de l'échappée matinale, aux côtés de son coéquipier britannique Harry Tanfield et du Néo-Zélandais James Fouché (Bolton Equities Black Spoke). Fouché s'est contenté de prendre les points au sommet des deux ascensions catégorisées de la journée afin de conforter son maillot de meilleur grimpeur, avant de se laisser reprendre par le peloton.

Après avoir remporté l'ensemble des quatre premières étapes, Kooij occupe la tête du classement général. Dans le même temps suivent Vernon, l'Allemand Max Kanter (Movistar), Wout van Aert et Davide Bomboi.

Stockman et Tanfield ont collaboré pour résister au retour du groupe dirigé par la Jumbo-Visma. Ils ont été repris à 27 kilomètres de l'arrivée, impuissants face aux équipes de sprinteurs et de candidats au classement général.

Une fois de plus, Wout van Aert a lancé le sprint à distance, laissant les autres poissons-pilotes dans son sillage et déposant Kooij dans un fauteuil. Le Néerlandais de 21 ans n'a eu qu'à conclure pour enregistrer, avec sa 4e victoire consécutive sur la course, la 26e victoire de sa carrière, la 11e cette saison.

Jeudi, la 5e étape s'élancera sur 192,4 kilomètres autour de Felixstowe. Elle devrait à nouveau sourire aux sprinteurs, comme la 6e étape. La 7e et la 8e étape conclusive devraient permettre aux candidats du classement général de se disputer la victoire finale, samedi et dimanche. L'Espagnol Gonzalo Serrano est le tenant du titre, il avait succédé à Van Aert au palmarès.