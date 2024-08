Olav Kooij remporte la 4e étape au sprint, Jonas Vingegaard reste en tête au général

Le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) a remporté la 4e étape du Tour de Pologne, ce jeudi à Prudnik, au terme d'une course de 195,3 km. Le coureur a devancé au sprint l'Irlandais Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) et le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek). Trois Belges ont terminé dans le top 10 de cette étape : Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe) 4e, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 5e et Gerben Thijssen (Intermarché - Wanty) 7e.