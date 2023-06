Olav Kooij remporte la dernière étape et le classement final

Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté dimanche la 4e et dernière étape du ZLM Tour cycliste (2.Pro), aux Pays-Bas, disputée sur 158 kilomètres, partant et arrivant à Oosterhout. Le Néerlandais a également remporté le classement général final.

Sur un parcours sans difficultés, comme lors des étapes précédentes, Olav Kooij a remporté un sprint massif devant Sam Welsford (Team DSM) et Jakub Mareczko (Alpecin Deceunick). Alors que plusieurs coureurs ont tenté de s'échapper, le peloton, emmené par les équipes Jumbo-Visma et Alpecin Deceuninck. a contrôlé la course sur toute la durée du parcours et n'a plus laissé personne en sortir à huit kilomètres de l'arrivée.

Le Néerlandais est parvenu à remporter le maillot jaune de leader en ne gagnant que la dernière étape. Il était déjà en tête avant l'étape de dimanche grâce à sa présence dans le top 5 à trois reprises, ce qui lui a permis de profiter des bonifications. Le Néerlandais Nils Eekhoff (Team DSM) et son coéquipier australien Alexander Edmondson complètent le podium, avec respectivement 5 et 6 secondes de retard sur Kooij.