Onzième succès de suite pour Fem van Empel qui s'impose à Anvers, Laure Verdonschot 5e

Fem van Empel a remporté la 9e des 14 épreuves de Coupe du monde de cyclocross samedi à Anvers. La Néerlandaise, championne du monde, a dominé la fin de course pour s'imposer devant Lucinda Brand victorieuse la veille dans une épreuve de l'Exact Cross à Mol.

Leader au classement de la Coupe du monde, Ceylin del Carmen Alvarado, encore une Néerlandaise, a pris la 4e place, mais avec 257 points compte encore une large avance, soit 67 de plus que Lucinda Brand (190) et 96 unités sur Manon Bakker (161), 11e à Anvers.

Côté belge, Laura Verdonschot a réussi à s'inscrire dans le top 5 et pointe en 14e position à la Coupe du monde (94 pts). Sanne Cant termine 14e, Alicia Franck 18e et Marion Norbert Riberolle 22e.

La 10e épreuve de cette Coupe du monde aura lieu à Gavere le 26 décembre avant l'étape à Hulst encore cette année le 30 décembre aux Pays-Bas.