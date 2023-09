Orluis Aular fait coup double en remportant l'étape et prenant la tête du général

Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) a remporté la 5e étape du Tour de Croatie (2.1), courue samedi entre Crikvenica et Ozalj sur 189 kilomètres. Le Vénézuélien a fait coup double en s'emparant par la même occasion de la tête du classement général. Le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X) et le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) ont complété le podium de l'étape.

Une longue ascension de première catégorie, le Breze (19,1 km à 4,9%), lançait une journée qui se poursuivait avec un parcours en descente jusqu'à la ligne d'arrivée à Ozalj. Le Croate Fran Miholjevic (Bahrain-Victorious), l'Allemand Jonas Rapp (Hrinkow Advarics) et le Polonais Artur Sowinski (Voster ATS) ont été les trois hommes de tête. Miholjevic a laissé ses deux compagnons dans son sillage à 30 kilomètres du terme, mais il a été rattrapé par le peloton une quinzaine de kilomètres plus tard.

Plusieurs sprinteurs cherchaient à se positionner favorablement dans le final, avec un groupe emmené par les formations INEOS Grenadiers et Uno-X. Leader du classement général, Magnus Sheffield a chuté après la flamme rouge, mais il a pu repartir. Alexander Kristoff s'est retrouvé très tôt en tête, et c'est Orluis Aular qui a fait l'excellente opération en remportant l'étape et les bonifications nécessaires pour chiper le maillot de leader du classement général à Sheffield. Le Norvégien a terminé 2e de l'étape, devant le duo d'INEOS Grenadiers, Ethan Hayter et Elia Viviani.

La CRO Race s'achèvera dimanche avec une 6e étape sans la moindre difficulté de 157,5 kilomètres jusqu'à Zagreb. Elle révélera le successeur du Slovène Matej Mohoric au palmarès de l'épreuve.