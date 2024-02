Osorio enlève la 3e étape, Contreras prend la tête du général

Osorio et Contreras sont sortis du peloton à 2 km de l'arrivée et se sont disputés la victoire avec quelques mètres d'avance sur un groupe de poursuivants. Un autre Colombien, Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) a pris la 3e place devant l'Equatorien Jonathan Caicedo (Petrolike) et Egan Bernal, qui roule sous les couleurs de la sélection colombienne.

Au général, Contreras compte maintenant 6 secondes d'avance sur Harold Tejada (Astana) qui était devenu leader après sa victoire dans la 2e étape mercredi.