Para-cyclisme: les Bleus entrent en piste sur la route

Trois jours pour récupérer, d'abord, et faire la transition, ensuite, vers le cyclisme sur route et ses spécificités. Avant ces Jeux, le technicien avait placé la barre haute, et ne changeait pas de cap après les quatre journées passées sur la piste et les sept médailles remportées.

"Moins de 20 médailles, ce serait toujours une déception, mais là, si on ne fait pas 20 médailles, c'est qu'on a eu dix chutes, 12 crevaisons et quatre gastros", souriait-il.

Une succession de cataclysmes qui n'a pas eu lieu au vélodrome. Ses ouailles ont ramené trois titres, par Alexandre Léauté, Dorian Foulon et donc, Marie Patouillet. Des ors auxquels il faut ajouter deux médailles d'argent et deux en bronze.