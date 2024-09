Paralympiques: nouvelle médaille d'or en para cyclisme, début des épreuves de para judo

Quatre jours après la fin de la piste, et au lendemain d'une razzia de médailles, les para-cyclistes se sont lancés avec du retard pour les épreuves de route à Clichy-sous-Bois.

Florian Jouanny, en or à Tokyo et qui a obtenu le bronze en contre-la-montre individuel H2 - hommes la veille a conservé son titre olympique lors de la course sur route H1-2, catégorie destinée aux athlètes atteints des membres inférieurs qui utilisent un handbike, un vélo propulsé à l'aide des bras plutôt que des jambes.

Simultanément, la Française de 24 ans Anaïs Vincent qui participait à ses premiers Jeux n'a obtenu que la 5eme place lors de la course sur route H1-4.

La première place est revenue à l'Australienne Lauren Parker, sa troisième médaille personnelle sur ces jeux de Paris 2024, après avoir obtenu l'or en para triathlon lundi et l'argent en contre-la-montre individuel en para cyclisme mercredi.