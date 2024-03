Paris-Nice: Evenepoel aimerait avoir Alaphilippe au Tour de France

"On a eu un peu de malchance aussi sur le contre-la-montre par équipes avec le vent et la pluie qui est tombée à la fin. Sinon c'est une très bonne semaine pour moi. J'ai fait deuxième hier, j'ai gagné aujourd'hui, j'ai fait deux fois quatrième. Ca me donne beaucoup de confiance pour les prochaines courses ici en France et surtout le Tour de France", a souligné le leader de l'équipe Soudal-Quick Step.

Paris-Nice était la première course en ligne en France pour le champion du monde 2022 qui doit aussi courir le Dauphiné en juin et surtout le Tour de France qui se terminera également à Nice, le 21 juillet.

Pour ce Tour, il a dit vouloir compter sur Julian Alaphilippe, le chouchou du public français qui n'est à ce stade pas retenu pour la Grande Boucle et en conflit avec le patron de l'équipe, Patrick Lefevere.