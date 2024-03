Paris-Nice: lancement réussi pour la fusée Kooij

Partager:

Lancement réussi pour Olav Kooij: le sprinteur néerlandais a remporté la première étape de Paris-Nice dimanche aux Mureaux, berceau de la fusée Ariane dans les Yvelines, où les favoris ont déjà échangé leurs premiers coups. A seulement 22 ans, le coureur de Visma-Lease a bike affiche un bilan remarquable de trente victoires à son compteur, dont trois cette saison, lui qui avait déjà gagné sur "la Course au soleil" l'an dernier à Saint-Paul-Trois-Châteaux.

"Je suis très heureux de revenir sur cette course et me voilà déjà avec une victoire, je suis comblé", a réagi le vainqueur du jour qui endosse par la même occasion le maillot de leader. Au bout d'une longue ligne droite en montée, il a devancé d'un demi-boyau le favori danois Mads Pedersen, qui a sans doute lancé son sprint un peu trop tôt, et le Néo-Zélandais de Groupama-FDJ Laurence Pithie, 21 ans, un autre jeune qui monte. Les deux grands favoris de cette première grande course par étapes de la saison, le Belge Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic ont fini bien au chaud dans un peloton réduit qui a perdu plusieurs sprinteurs dans la côte d'Herbeville.

Cette montée de 2,6 kilomètres placée à treize bornes du but a donné lieu aux premières escarmouches entre les favoris. C'est d'abord le Colombien Egan Bernal, qui revient fort après son effroyable accident en janvier 2022, qui a planté une première attaque, aussitôt contré par Evenepoel, avec Roglic dans sa roue. Quelques kilomètres plus tôt, Evenepoel et Bernal avaient déjà pris respectivement quatre et deux secondes de bonifications derrière Matteo Jorgenson au sprint intermédiaire en haut du mur de Montainville, où Roglic a brillé par son absence. - Plus fort que "l'invincible" -