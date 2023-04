Paris-Roubaix: Van Aert, Van der Poel et l'Enfer du dimanche

Sur le papier, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel partent favoris de Paris-Roubaix. Mais dimanche c'est l'Enfer du nord, un Monument du cyclisme sans équivalent et délicieusement imprévisible, qui n'a jamais ménagé ceux qui font les malins au départ.

Paris-Roubaix, dont on fête la 120e édition, est un mythe, un hommage au sacrifice et à la souffrance. C'est un ogre qui avale et digère des coureurs propres comme un sou neuf au départ à Compiègne, pour les recracher tout crottés, couverts de boue et avec la gueule noire comme celle d'un mineur du Nord au vélodrome de Roubaix.

Dompter les pavés - 54,5 km cette année sur un parcours de 256,6 km - reste un exploit incommensurable. Car à Paris-Roubaix, comme le rappelle Thierry Gouvenou, le pavé n'est "pas un pavé bourgeois, bien lisse, bien poli" comme celui du Tour des Flandres qui propose d'autres instruments de torture avec ses monts très raides.

Non, à Paris-Roubaix, le pavé est irrégulier, disjoint, défoncé. Ce qui, un jour, inspira au coureur américain Chris Horner le commentaire suivant: "c'est comme si on avait labouré un chemin de terre et balancé dessus des palettes de pavés depuis un hélicoptère".