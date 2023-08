Pas de dégâts pour Primoz Roglic et Geraint Thomas, tombés lors de la 2e étape

Tombés lors de la 2e étape du Tour d'Espagne dimanche, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), deux concurrents de Remco Evenepoel pour le classement général, ne souffrent d'aucun dégât majeur.

Roglic et Thomas ont été impliqués dans la même chute dans la dernière heure de course. Les deux coureurs ont été entraînés dans un rond-point par un coureur d'UAE Emirates. Ils ont pu rapidement repartir et rejoindre le peloton.

Dans un communiqué, Jumbo-Visma a précisé que "Roglic ne souffre que d'égratignures" tandis que Thomas est tombé sur son genou mais a confirmé sur son compte Twitter que "cela fait un peu mal mais tout va bien."