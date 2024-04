Pas de Giro pour Wout van Aert, Visma-Lease a Bike prend Laporte

Son équipe Visma-Lease a Bike a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle Wout van Aert s'exprime. "Je vais bien, je me remets de mes blessures après ma chute à A Travers la Flandre. Mes blessures guérissent, mais mes côtes restent un facteur limitant. Je ne peux pas m'entraîner du tout. J'ai essayé de pédaler une première fois, mais ce n'est pas assez pour s'entrainer, raison pour laquelle on a pris la décision de ne pas faire le Tour d'Italie. C'est dur de manquer mon deuxième plus gros objectif de la saison, mais le plus important est ma santé. Je dois donner à mon corps le temps de guérir".

Visma-Lease a Bike a annoncé aussi que son remplaçant serait le Français Christophe Laporte.