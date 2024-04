Pas de GP Marcel Kint pour des raisons budgétaires

Il n'y aura pas de GP Marcel Kint cycliste (cat. 1.1) cette saison. Les organisateurs n'ont pas réussi à redresser la situation financière de la course. Cette dernière était prévue pour le samedi 25 mai. "Nous ne disposons malheureusement pas du budget nécessaire pour cette année", a déclaré Dirk Declercq, le président du comité d'organisation.

"Chaque année, le coût de l'organisation d'une course augmente d'environ 5%. Il n'est pas facile de trouver les financements nécessaires. La dernière édition que nous avons organisée était déjà limite. Cette fois, je ne prends pas de risques financiers et c'est pourquoi il n'y aura pas de GP Marcel Kint."

A Zwevegem, on espère qu'il y aura une reprise de la course avec un autre comité d'organisation. Le GP Marcel Kint était un hommage à l'"Aigle Noir" de Zwevegem. Ce dernier était devenu champion du monde en 1938. Son palmarès comprend également le Championnat de Belgique (1939), Paris-Roubaix (1943), Gand-Wevelgem (1949), la Flèche Wallonne (1943,1944,1945) et Paris-Bruxelles (1938).