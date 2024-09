Pas de médaille pour Cyril Berthaut et Lennert Vanlathem, 6e et 7e de la classe C1

Cyril Berthaut et Lennert Vanlathem n'ont pas réussi à décrocher de médaille dans la course en ligne des championnats du monde de para cyclisme dans la catégorie C1, courue vendredi sur 62,7 kilomètres à Zürich en Suisse. Berthaut a fini 6e et Vanlathem 7e. Les deux coureurs belges était dans un groupe de cinq hommes qui s'est disputé la médaille de bronze, mais ils ont été dépassés au sprint.