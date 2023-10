"Pas fini": Mark Cavendish, légende du cyclisme, continue sa carrière

"Ce n'est pas fini encore": Mark Cavendish, qui avait annoncé sa retraite pour cette fin de saison, va finalement poursuivre une saison de plus pour tenter de battre le record de victoires d'étape sur le Tour de France, a indiqué son équipe Astana mercredi.

"J'ai parlé aux enfants et je leur ai demandé ce que devait faire papa. Et ils m'ont répondu: +continue, la question ne se pose même pas. Mais juste une année de plus, hein+", a expliqué l'homme de Man, considéré par ses pairs comme le meilleur sprinteur de tous les temps.

Entouré de sa famille, Cavendish, père de quatre enfants, avait signifié lors d'une conférence de presse en mai pendant le Tour d'Italie qu'il allait tirer sa révérence fin 2023.

Mais c'était avant qu'il n'abandonne, à cause d'une clavicule cassée dans une chute, lors de la 8e étape du Tour de France où il visait à entrer un peu plus dans l'histoire.