"Pas grand-chose d'autre à faire" que d'assurer la deuxième place, selon Wout van Aert

Wout van Aert n'a pas su résister à Mathieu van der Poel, à l'occasion du premier duel entre les deux géants sur le cross de Mol, vendredi. Le natif d'Herentals a cédé lorsque le champion du monde a commencé à accélérer, choisissant ensuite de gérer sa course afin de ne pas commettre d'erreurs et s'assurer de la 2e place. "Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire", a commenté Van Aert sur la ligne.

"Je ne suis pas mécontent de cette 2e place. Mathieu van der Poel m'a mis sous pression très rapidement. J'ai donc commis beaucoup d'erreurs dans le sable", a concédé le coureur Jumbo-Visma. "Je n'ai pas pu résister aujourd'hui. Je n'étais pas non plus à l'aise sur le vélo. Sur un parcours comme ici à Mol, où il y a beaucoup de sable, il faut avoir un peu de réserve. Je n'en ai pas eu. Surtout sous pression, chaque zone de sable devient plus difficile. Une fois que j'ai pu continuer à mon rythme, ça a mieux fonctionné. Je me suis aussi un peu amélioré sur le plan technique", a déclaré Van Aert.

La bataille était déjà perdue après 15 minutes. "J'aurais bien sûr aimé lutter un peu plus longtemps, mais je n'ai pas pu le faire. J'en ai tenu compte. Hier, j'avais une présentation d'équipe, une journée épuisante. De plus, je suis venu au cross à vélo, donc j'ai dû me mettre en route assez tôt. Les sensations n'étaient pas bonnes, le sable ne ment pas. Je n'étais pas à la hauteur. Mathieu van der Poel est parti immédiatement après le départ. Je savais déjà que ce serait difficile. Une fois que je suis passé 2e, j'ai pu suivre mes propres lignes. Cela me convenait mieux."