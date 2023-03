"Pas plus favori que les autres fois", Tiesj Benoot emmènera la Jumbo-Visma sur le gravier

Vainqueur en 2018, et toujours dans le top-10 entre 2016 et 2019, Tiesj Benoot fait toujours figure de favori lors des Strade Bianche. "Quand je termine la course", a plaisanté le coureur de Jumbo-Visma en conférence de presse, jeudi. Il avait abandonné lors de ses deux participations suivantes, en 2020 et 2022, mais espère figurer sous un meilleur jour samedi, en tant que leader de son équipe.

Le Gantois est un amateur des Strade Bianche, qu'il a remportées dans des conditions dantesques en 2018. "Ce sont toujours de beaux souvenirs", explique-t-il à propos de son maillot encadré au Centre du Tour des Flandres à Audenaerde. "Ce gravier et ce maillot, c'est spécial. Et certainement parce que c'était une édition pluvieuse, aussi."

Il ne devrait pas y avoir de pluie lors de l'édition 2023, samedi. "C'est assez difficile comme cela", commente Benoot. "Les Strade sont une course équitable en ce sens, le meilleur coureur gagne." Tombé l'année dernière lors d'une spectaculaire chute impliquant notamment Julian Alaphilippe, le leader de la Jumbo-Visma ne craint pas cependant pas une météo qui s'annonce plus clémente.

Une météo favorable, et une course sans Wout van Aert ni Tadej Pogacar. "Mais il y a assez de favoris au départ comme Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe". Tiesj Benoot ne se sent donc "pas plus favori que les autres années. Et la victoire sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne n'y change rien."

Les regards seront néanmoins tournés vers la Jumbo-Visma, qui a démarré la saison en trombe avec une victoire de Benoot dimanche après le succès de Van Baarle au Circuit Het Nieuwsblad la veille. "Mon printemps est déjà réussi. Mais cela n'enlève rien au fait que je veux aussi me montrer samedi. Une si belle course, j'ai hâte d'y être", a conclu le coureur de 28 ans.