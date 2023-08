Pascal Ackermann rejoint Israel-Premier Tech avec son ancien lieutenant Schwarzmann

Ackermann et Schwarzmann avaient été coéquipiers pendant les cinq années passées par le sprinteur chez BORA-hansgrohe, entre 2017 et 2021. Le premier, aujourd'hui âgé de 29 ans, avait trouvé en le second quelqu'un pour lui "apprendre comment se comporter en tant que cycliste professionnel, comment préserver de l'énergie", mais aussi un ami, de son propre aveu. "Quand j'ai décidé de signer chez Israel-Premier Tech, je voulais le prendre avec moi, car il est l'un des plus expérimentés dans le cyclisme", a ajouté Pascal Ackermann à propos de Schwarzmann (32 ans), qui a paraphé un contrat d'une saison.

Ackermann a accumulé 40 victoires dans sa carrière professionnelle, dont trois étapes du Tour d'Italie et deux du Tour d'Espagne. Il n'a cependant jamais participé au Tour de France, notamment à cause de la priorité donnée à la bataille pour le classement général ces dernières années, autour du Slovène Tadej Pogacar, chez UAE Team Emirates.