Patrick Lefevere concernant ses propos sur Alaphilippe: "J'ai peut-être commis une erreur"

Dans une interview à laquelle participait également l'ancien sélectionneur José De Cauwer, Lefevere avait notamment évoqué "trop de fêtes, trop d'alcool" dans le chef d'Alaphilippe, qui est "sérieusement sous le charme de sa compagne Marion Rousse". Cette dernière avait durement réagi sur X.

Lefevere a souligné au début de la conférence de presse qu'il voulait "juste parler du week-end" et qu'Alaphilippe ne répondrait à aucune question sur l'affaire. Le patron du 'Wolfpack' a toutefois tenu à donner sa version des faits. "L'interview a peut-être duré trois heures et le passage sur Julian peut-être trois minutes. Et comme souvent, mon néerlandais n'a pas toujours été bien interprété. Peut-être que j'ai commis une erreur en en parlant. Je parlais de novembre 2022 et nous sommes en 2024. Je peux bien comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'infos en ce moment et que mes déclarations soient une aubaine."