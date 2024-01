Paul Magnier gagne le Trofeo Ses Salines-Felanitx et décroche son 1er succès professionnel

Le jeune Français Paul Magnier, 19 ans, a remporté la 17e édition du Trofeo Ses Salines-Felanitx, deuxième des cinq courses du Challenge de Majorque de cyclisme, jeudi. Le coureur de Soudal Quick-Step décroche sa première victoire professionnelle. Il s'est imposé au sprint devant l'Italien Alberto Dainese (Tudor) et son équipier américain Luke Lamperti au terme des 181,2 km de cette course de catégorie 1.1 entre Ses Salines et Felanitx.

Quatre coureurs se sont échappés en début de course: Victor Vercouillie (Flanders-Baloise), l'Espagnol Edgar Curto (Illes Balears Arabay), l'Italien Riccardo Lucca (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) et le Néo-Zélandais Ethan Craine (Project Echelon Racing). Curto et Craine ont été repris par le peloton à 31 km de l'arrivée. Vercouillie et Lucca ont poursuivi l'aventure jusqu'à 12 km de la ligne.

Paul Magnier s'est montré le plus rapide du sprint massif. Il débloque à la fois son compteur chez les pros et celui de Soudal Quick-Step cette saison. Le succès de la formation dirigée par Patrick Lefevere a été complété par la troisième place d'un autre jeune coureur, Luke Lamperti, 21 ans. Tous deux disputaient leur première course sous le maillot de Soudal Quick-Step, qu'ils ont rejoint cet hiver en provenance de Trinity Racing.