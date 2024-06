Pello Bilbao gagne la 4e étape, Giovanni Aleotti reste leader

Pello Bilbao (Bahrain Victorious) a remporté la 4e étape du Tour de Slovénie, course cycliste de catégorie 2.Pro, samedi. L'Espagnol a réglé un groupe de cinq échappés au sommet de l'ascension finale, à Krvavec, après 147,2 km au départ de Skofljica. L'Italien Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe) conserve le maillot vert de leader du général.

Un groupe de huit coureurs, dont Johan Meens (Bingoal WB), a animé l'étape. Dernier rescapé de l'échappée, Meens a été repris à 9 km de l'arrivée, au début de l'ascension finale (11,7 km à 7,6%). Un trio formé en tête par Aleotti, Bilbao et l'Italien Domenico Pozzovivo (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) s'est formé à 3,5 km du sommet. Le Britannique Paul Double (Polti Kometa) s'est joint à eux à 2 km du sommet, imité peu après par Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). La victoire s'est jouée entre ces cinq hommes.

Pello Bilbao s'est montré le plus rapide et a creusé un léger écart avant l'arrivée. Il s'est imposé avec 3 secondes d'avance sur Double. Aleotti a pris la troisième place, devant Pellizzari et Pozzovivo. Steff Cras (TotalEnergies) a franchi la ligne en huitième position, à 12 secondes.