Pepijn Reinderink signe un contrat professionnel avec l'équipe Soudal-Quick Step

Reinderink effectuera ses débuts avec la formation du manager Patrick Lefevere lors du Challenge de Majorque à la fin du mois de janvier. "C'est très spécial de passer professionnel dans l'équipe dont j'ai toujours rêvé", a-t-il déclaré.

"Pepijn a impressionné la saison dernière par ses performances et son éthique de travail", a déclaré Lefevere. "Il peut grimper, faire du contre-la-montre et aime attaquer. Nous croyons aux jeunes coureurs et il est le cinquième nouveau venu de notre équipe de développement. Cela prouve que notre projet de formation est solide".