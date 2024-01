Peter Van Petegem entre dans la structure de l'équipe Bingoal WB

Peter Van Petegem est le nouveau directeur du développement sportif et des affaires (Sport & Business Development Manager) de Bingoal WB. L'équipe cycliste l'a révélé vendredi par un communiqué de presse. Van Petegem (53 ans) compte partager son expérience et s'impliquer dans le développement des coureurs comme dans les relations avec les partenaires.

"Je suis très content et très fier de rejoindre l'équipe Bingoal WB", a déclaré l'ancien cycliste professionnel. "Je voulais rejoindre une équipe cycliste depuis longtemps afin de partager mon expérience. Le projet Bingoal WB me donne l'occasion de m'immerger au cœur d'une équipe. L'objectif est de grandir, tant sur le plan sportif qu'en matière de contact avec les partenaires et de relations publiques. J'encouragerai les coureurs à tout donner pour essayer de gagner. C'est dans mon ADN, j'ai toujours tout fait pour gagner."

Van Petegem a remporté 20 victoires au cours de sa carrière professionnelle qui s'est étendue de 1992 à 2007. Les plus marquantes ont été ses deux succès sur le Tour des Flandres (1999 et 2003) et sur Paris-Roubaix (2003).