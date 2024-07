Philipsen s'impose au sprint devant Van Aert dans la 13e étape, Pogacar reste en jaune

Jasper Philipsen s'est adjugé la 13e étape du Tour de France (WorldTour) au sprint après un parcours de 165,3 km entre Agen et Pau vendredi. Le coureur d'Alpecin-Deceuninck l'a emporté de peu devant son compatriote Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) et l'Allemand Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), respectivement deuxième et troisième.