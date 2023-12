Pidcock à l'assaut de la Citadelle pour contrecarrer les plans d'Iserbyt et Vanthourenhout

La 15e édition de l'épreuve de cyclocross de Namur se déroulera dimanche sur la Citadelle sans les deux cadors de la discipline que sont Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel. C'est la 12e fois que le rendez-vous namurois fait partie de la Coupe du monde.

Tom Pidcock, 2e il y a deux ans (derrière Vanthourenhout) et 3e il y a trois ans, espère cette fois l'emporter. Ce sera le deuxième cross de la saison pour le Britannique qui effectuera sa rentrée samedi à Herentals dans le cadre du trophée X2O où Mathieu van der Poel est également au départ.

Eli Iserbyt défendra en terre wallonne sa place de leader au classement général après 7 des 14 manches au programme de la saison et Michael Vanthourenhout se souviendra qu'il avait été sacré champion d'Europe à Namur l'an dernier, titre qu'il a conservé cette année à Pontchâteau.

Chez les dames, la Néerlandaise Fem van Empel, championne du monde, avait aussi décroché l'an dernier son titre de championne d'Europe sur les pentes de la Citadelle. Elle y revient pour disputer cette manche de Coupe du monde après ses succès à Waterloo aux Etats-Unis en ouverture et à Maasmechelen ensuite, sans prendre part ensuite aux autres courses labellisées Coupe du monde. Ceylin del Carmen Alvarado, leader de la Coupe du monde, Lucinda Brand, Manon Bakker, Puck Pieterse, Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Shirin van Anrooij, Leonie Bentveld et Denise Betsema assureront le triomphe néerlandais dans les labourés namurois. Marion Norbert-Riberolle, Laura Verdonschot et Alicia Franck seront là côté belge.

Le rendez-vous namurois a aussi en tête de poser sa candidature pour organiser les championnats du monde de 2030, ont confirmé les organisateurs dans plusieurs médias.