Pim Ronhaar monte en puissance: "J'ai fait un grand pas en avant cette saison"

Le Néerlandais Pim Ronhaar a fini "meilleur du reste du peloton" derrière son intouchable compatriote Mathieu van der Poel lors du cross de Coxyde, jeudi. Le coureur de 22 ans a devancé Wout van Aert et Lars van der Haar lors de cette 5e manche du Trophée X2O.

"Je n'ai pas pris un super départ", a expliqué Pim Ronhaar. "J'étais un peu trop loin et je savais que je ferais une bonne affaire si je réussissais à me glisser dans les roues des meilleurs. J'ai essayé de revenir sur Mathieu van der Poel après avoir bien passé les bandes de sable, mais il n'était pas question de le dépasser. Je me suis approché à une dizaine de secondes, puis c'était fini".

Dans le dernier tour, Wout van Aert a tenté une dernière banderille pour chiper la 2e place à Ronhaar. "Je n'avais pas encore regardé derrière moi, mais j'étais quand même un peu nerveux quand j'ai entendu Wout van Aert approcher. Heureusement, j'ai à nouveau très bien passé les bandes de sable, ce qui m'a permis d'assurer cette 2e place", poursuit Ronhaar. "J'ai fait un grand pas en avant cette saison. Tout semble couler de source, je ne saurais l'expliquer. Je ne me sens pas particulièrement mieux qu'au début de la saison, mais les résultats disent que je suis sur la bonne voie."