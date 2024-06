Plus de 6.000 cyclistes sillonnent la capitale à l'occasion de la 8e édition du BXL Tour

La course cycliste amateur de 40 km a attiré quelque 6.000 deux-roues lors de cette 8e édition de l'évènement. Le coup d'envoi du BXL Tour a été donné dès 09h00 par le parrain de la course, Eddy Merckx, au départ de la place des Palais. Les sportives et sportifs sont attendus à l'Atomium pour l'arrivée vers 13h00.

Quatre catégories, établies en fonction du niveau de difficulté, étaient proposées aux participants. Ceux-ci ont pu choisir entre la balade récréative ("riders") et la compétition ("cyclo" dès 12 ans, ou "masters" pour les semi-professionnels à partir de 19 ans). Une catégorie paracyling était également prévue, à laquelle le cycliste belge et champion du monde Maxime Hordies a notamment participé.

Le parcours, fermé à la circulation entre 07h00 et 13h00, serpente à travers plusieurs communes bruxelloises, dont Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Ixelles, Etterbeek, Schaerbeek et Laeken.

Dans la catégorie "Master", la première femme arrivée a bouclé la course en 55:23, et le premier homme en 53:50. L'arrivée officielle est prévue pour 13h00, et la remise des prix aura lieu dans la foulée.

Entre 07h00 et 13h00, plusieurs axes ont dû être fermés à la circulation pour permettre le bon déroulement de la course. C'est le cas notamment de la rue Lambermont, de la rue et du tunnel Belliard, de l'avenue de Tervuren, du boulevard du Souverain, ou encore de l'avenue Franklin Roosevelt. Les boulevards Général Jacques, Brand Whitlock, Auguste Reyers, les avenues Van Praet, du Parc Royal, de Madrid, l'Esplanade, ainsi que les sorties de l'autoroute A12 vers Bruxelles ont également été temporairement fermés à la circulation.