Podium final pour Hesters, victoire dans l'élimination pour Dens

Tuur Dens et Jules Hesters se sont illustrés lors de la manche finale de la Ligue des Champions de cyclisme sur piste, samedi, à Londres. Dens a remporté la course par élimination devant Hesters, qui finit sur le podium final des épreuves d'endurance.

Dens et Hesters ont éliminé tous les autres concurrents et se sont donc affrontés dans le sprint pour la victoire. Dens s'est montré le plus rapide. Hesters, qui fêtait son 25e anniversaire samedi, boucle cette Ligue des Champions à la troisième place du classement de l'endurance, qui comprenait, à chaque manche, une course par élimination et un scratch. Dens se classe huitième. Le Canadien Dylan Bibic est le vainqueur final.

La Ligue des Champions des sprinteurs a été dominée par le Néerlandais Harrie Lavreysen. Nicky Degrendele termine sixième du classement final du sprint féminin, remporté par la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews. La Britannique Katie Archibald a gagné le classement de l'endurance, la jeune Hélène Hesters se classant treizième.