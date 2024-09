Pogacar champion du monde au terme d'une saison parfaite: "Je n'arrive pas à y croire"

Tadej Pogacar s'est emparé du titre de champion du monde au terme d'une incroyable course en ligne et d'une échappée de 100 kilomètres aux Mondiaux de cyclisme sur route de Zürich. Le Slovène de 26 ans, troisième coureur à s'offrir la Triple Couronne (Tour de France, Giro, Mondiaux) après Eddy Merckx en 1974 et l'Irlandais Stephen Roche en 1987, avait mis beaucoup de pression sur ses épaules avant ce grand rendez-vous.