Pogacar doit "remercier Mathieu van der Poel pour son conseil" tactique

Tadej Pogacar a remporté l'Amstel Gold Race dimanche, à l'occasion de sa deuxième participation à la course. Le Slovène de la UAE Emirates a lancé un mouvement collectif de loin et s'est ensuite envolé seul dans le Keutenberg, à une trentaine de kilomètres du terme, dans son style habituel. "Mathieu van der Poel m'avait dit d'attaquer là", a-t-il avoué à l'interview.

Désigné comme ultime favori au départ, et fidèle à son statut à l'arrivée, Pogacar a néanmoins dû affronter les 33 ascensions qui émaillaient le parcours. "Je ne m'attendais pas à ce que ça parte de si loin", a-t-il expliqué. "Ce n'était pas le plan. Je me suis juste glissé à l'avant de la course, j'ai vu qu'il y avait de très bons coureurs avec moi, et beaucoup. J'étais dedans, et mes coéquipiers pouvaient contrôler l'arrière. C'était la situation idéale."

Plus tard, cette situation s'est néanmoins dégradée, comme l'a concédé Pogacar. "J'ai connu une crevaison pendant un long moment quand l'attaque est partie. J'étais très frustré, car il n'y a pas eu de voiture pendant longtemps. Mais j'ai enfin réussi à changer de vélo (dans le Kruisberg, ndlr), juste à temps pour les dernières montées. C'était très serré, et très nerveux pendant un moment."