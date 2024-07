Pogacar gagne au Plateau de Beille devant Vingegaard et assomme le Tour, Evenepoel 3e

Déjà vainqueur autoritaire la veille, le Slovène a encore pris du temps (1:08. et 4 secondes en bonifications) sur Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) et conforte plus que jamais son maillot jaune de leader, à une semaine de l'arrivée. Il compte plus de 3 minutes d'avance (3:09. officieux) sur son plus proche poursuivant au général.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), 3e à 2:51., consolide lui sa place sur le podium, mais désormais à plus de 5 minutes (5:18. officieux) de Pogacar.