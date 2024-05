Pogacar s'adjuge l'étape-reine au Giro pour "l'un des meilleurs jours" de sa carrière

Le Slovène de la formation UAE Emirates était euphorique. Attaquant à 14 kilomètres de l'arrivée, Pogacar a repris un par un les échappés du jour pour s'imposer au sommet avec une avance de près de trois minutes sur les autres favoris. C'est déjà sa quatrième victoire d'étape dans ce Giro.

"Aujourd'hui a été l'un des meilleurs jours de ma carrière", a reconnu le Slovène aux organisateurs à l'arrivée. "C'était une étape que je visais depuis décembre, car je connais très bien Livigno et je suis heureux que tout se soit déroulé comme prévu. Il y a eu une échappée avec beaucoup d'hommes forts, mais l'équipe a bien travaillé jusqu'à ce que Rafal Majka me donne le feu vert. Je pense que Quintana et Steinhauser ont fait une belle étape, ce n'était pas facile d'aller les chercher."