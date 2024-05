Pogacar toujours en rose: "Je suis content que cette étape sur gravier soit terminée"

«Je suis content que ce soit fini. C'est une étape de plus qui s'achève. C'était agréable de rouler sur les graviers. La foule a été géniale une nouvelle fois, mais je préfère toujours les Strade Bianche", a affirmé Pogacar, qui n'a pas opté pour l'offensive et a même envisagé de céder son maillot rose à l'Australien Luke Plapp.

"Pour nous, c'était parfait que l'échappée reste devant parce que je ne voulais pas dépenser trop d'énergie sur les chemins blancs et dans les montées. Cela n'aurait pas été un problème non plus si 'Plappie' avait pris le maillot rose. Nous ne voulions pas gaspiller trop d'énergie, mais Ineos a roulé très vite sur les tronçons de gravier et dans les dernières montées. Ainsi, tous les coureurs du classement ont terminé dans un groupe juste derrière les trois échappés."