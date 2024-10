Pour des raisons de sécurité, Kopecky demande d'adapter le parcours pour les messieurs

Dans sa réaction d'après-course, elle a mentionné avoir ressenti de fortes douleurs au dos. Kopecky a également insisté sur la nécessité d'un changement de parcours pour la course des messieurs afin d'améliorer la sécurité.

"C'était ma première course de gravel et c'est quelque chose de totalement différent", a commenté la championne du monde sur route. "C'était sympa, mais dès que je me suis échappée avec Marianne, le bas du dos a explosé. Je pense que c'est à cause de tous les chocs des nids-de-poule. J'ai essayé de relâcher un peu, mais c'était horrible et très douloureux."