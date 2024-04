Pour Mathieu van der Poel, "les coureurs sont la cause principale" des nombreuses chutes

"Le facteur le plus dangereux du cyclisme, ce sont les coureurs eux-mêmes", a commenté le champion du monde. "Nous prenons les risques. C'est le problème principal: tout le monde veut être à l'avant en même temps. Mais ce n'est tout simplement pas possible. Nous constituons donc le plus gros problème, et j'en fais partie", a-t-il concédé.

"Nous courons sur des routes publiques. C'est aussi le problème. Il est difficile de tout chambouler parce qu'il y a eu des chutes, à un moment donné. En fait, presque toutes les courses ont leur lot de secteurs dangereux. Même à Liège-Bastogne-Liège: la descente vers La Redoute est l'une des plus dangereuses de toute la saison."