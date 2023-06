Pour son retour, Pogacar écrase le championnat de Slovénie du contre-la-montre

Le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar s'est adjugé jeudi un troisième titre de champion de Slovénie du contre-la-montre, où il faisait son retour à la compétition après sa violente chute en avril et sa blessure au poignet.

Dernier à s'élancer, le coureur de l'équipe UAE a avalé les 15,7 kilomètres escarpés du parcours tracé entre Zgornje Gorje, près du lac de Bled, et le plateau alpin de Pokljuka (1.365 m) en 29 minutes et 43 secondes.

Son plus proche adversaire, Marko Pavlic, a fini à cinq minutes et 14 secondes. Anze Skok a pris la troisième à 6 minutes et 30 secondes du vainqueur. Primoz Roglic, l'autre grand nom du cyclisme slovène récemment vainqueur du Tour d'Italie, avait fait l'impasse sur ce contre-la-montre.