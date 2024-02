Pour van der Poel, "il aurait été dommage de rater le titre après une telle saison"

Van der Poel avait pointé ces Mondiaux comme sa course la plus importante de l'hiver. Le Néerlandais avait "de bonnes jambes", a-t-il confié. "J'ai surtout roulé en contrôle, je n'ai jamais vraiment pris de risques. Le plus important était que tout reste intact."

La question est à présent de savoir si van der Poel portera souvent son maillot arc-en-ciel la saison prochaine. Le Néerlandais réfléchirait à l'idée de faire l'impasse sur la saison de cross. "C'est une décision que je ne peux pas prendre seul", a indiqué que le Néerlandais. "C'est quelque chose dont nous allons discuter au sein de l'équipe. Il y a certainement des doutes. Cela demande beaucoup d'énergie et je me concentre de plus en plus sur les courses sur route. Après le titre mondial, il n'y a pas grand-chose à gagner dans le cross, à part le plaisir bien sûr. Mais s'il s'avère que je peux encore mieux faire en renonçant au cyclocross, je le ferai sans aucun doute."