Premier succès WorldTour de la saison pour Tim Merlier "plus relax les prochains jours"

"J'avais décidé d'aller de l'autre côté à 500m de la ligne je pense (par rapport à d'autres sprinters, ndlr) et ce fut la bonne décision. C'est la première victoire en WorldTour pour moi cette saison, et de toute façon gagner c'est toujours bien", s'est réjoui Tim Merlier au micro des organisateurs et qui célèbre déjà une troisième victoire cette saison, la 37e de sa carrière, après deux succès à l'AlUla Tour en en Arabie saoudite les 1er et 2 février. Il ne compte, bien sûr, ne pas s'arrêter là.

"Je veux gagner à chaque fois, mais ce n'est pas facile, c'est une grosse bagarre ici pour les sprints. Presque tous les sprinteurs sont là. Je suis content d'avoir déjà gagné la première étape, je serai plus relax pour les prochains jours", a ajouté Tim Merlier qui a échappé à une chute massive ayant marqué la fin de l'étape à environ 200 mètres de la ligne, mettant à terre de nombreux coureurs.