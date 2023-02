Premier titre mondial chez les espoirs pour la Néerlandaise Shirin van Anrooij

Le jour de son 21e anniversaire, Shirin van Anrooij a décroché le titre de championne du monde chez les espoirs lors des championnats du monde de cyclocross dimanche à Hoogerheide aux Pays-Bas. La Néerlandaise s'est imposée devant la Britannique Zoe Backstedt et la Tchèque Kristyna Zemanova.

Van Anrooij et Backstedt, les deux grandes favorites pour le titre mondial, se sont isolées en tête au début du deuxième tour avant que Van Anrooij ne creuse l'écart sur la Britannique.

Championne du monde chez les juniors en 2020 à Dübendorf en Suisse, Van Anrooij n'a plus lâché la tête de la course pour décrocher son premier titre mondial chez les espoirs, un an après sa 2e place à Fayetteville aux États-Unis. La Néerlandaise a devancé Bäckstedt de 33 secondes. Kristyna Zemanova a pris la 3e place à 1:32.

Julie Brouwers a signé la meilleure performance côté belge avec une 10e place à 3:32. Kiona Crabbé s'est elle classée 24e à 6:16.

Plus tôt dimanche, Yordi Corsus avait décroché la médaille de bronze chez les juniors garçons. Les Mondiaux se termineront par la course élites messieurs dimanche à 15h00 pour le duel tant attendu entre Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel.